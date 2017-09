Narcos: il ritorno di Pablo Escobar in un esilarante video dei The Jackal!

Dopo averci mostrato le conseguenze di Gomorra - La Serie sul pubblico, i simpaticissimi The Jackal ora mettono la loro creatività al servizio di Netflix con un divertente video sulla popolare serie Narcos!

Lo show originale Netflix racconta dell'ascesa e del declino del noto cartello di Medellin, mentre a partire dalla terza stagione (arrivata sulla piattaforma streaming il 1 Settembre) l'attenzione della DEA si sposta sul temibile cartello di Cali, guidato dai fratelli Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela. Nel filmato dei The Jackal vediamo un redivivo Pablo Escobar interpretato da Ciro intrattenere una particolare negoziazione con i fratelli Rodriguez e i due soci, Pacho Herrera e Chepe, il tutto condito da un esilarante epilogo. Ecco il video:

La terza stagione di Narcos è disponibile sulla piattagorma streaming a partire dal primo Settembre e racconta gli eventi in seguito alla morte di Pablo Escobar, seguendo l'ascesa del Cartello di Cali in Colombia, di cui fanno parte i più grandi signori della droga: Gilberto Rodriguez Orejuela (Damián Alcázar)- leader del Cartello di Cali, "il capo dei capi"; Miguel Rodriguez Orejuela (Francisco Denis)- la mente dietro la nascita del Cartello di Cali e il fratello di Gilberto; Pacho Herrera (Alberto Ammann)- gestisce i contatti con i messicani e la distribuzione internazionale; Chepe Santacruz Londono (Pêpê Rapazote)- guida l'impero satellite della droga colombiana a New York City.

Non appena Gilberto annuncia un piano coraggioso per allontanarsi dall'attività, l'agente della DEA Javier Peña (Pedro Pascal) si affida all'aiuto delle forze dell'ordine americane e colombiane per abbatterlo.

