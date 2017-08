Mr. Robot: il primo teaser della terza stagione della serie con Rami Malek

Ritornerà a ottobre la serie tv Mr. Robot, l'acclamato progetto per il piccolo schermo che racconta la storia di Elliot, l'hacker interpretato dall'attore Rami Malek.

Nel primo teaser dei prossimi dieci episodi, diffuso da USA Network, il protagonista sembra correre contro il tempo che prosegue inesorabile.

Ecco il video:

Il creatore della serie Sam Esmail ha svelato: "La seconda stagione vedrà Elliot pronto a riprendere in mano la propria esistenza e a combattere contro le persone che lo stanno usando. Elliot non si lascerà più andare e non permetterà che questo accada."

Esmail promette, inoltre, una massiccia presenza del misterioso Tyrell Wellick (Martin Wallström), personaggio piuttosto defilato nella stagione precedente.

