Monica Bellucci sarà tra i protagonisti del film sci-fi Nekromancer

L'attrice italiana Monica Bellucci reciterà, accanto a Ben O'Toole e Tess Haubrich, nel film sci-fi a sfumature horror Nekromancer, diretto dai fratelli australiani Kiah e Tristan Roache-Turner.

Il film, di cui non sono stati diffusi i dettagli della trama, viene descritto come un insieme di generi in cui non mancano nemmeno la commedia e qualche passaggio splatter.

In un comunicato si dichiara: "Monica Bellucci porta i suoi talenti meravigliosi e un considerevole glamour alla nostra produzione e siamo elettrizzati di averla a bordo insieme a questo gruppo di entusiasmanti attori".

