Michael Jackson: l'episodio di Urban Myths con Fiennes è stato cancellato

Le critiche ricevute dalla famiglia di Michael Jackson e dai fan dell'artista hanno convinto Sky Arts a non trasmettere il film tv Elizabeth, Michael & Marlon, parte del progetto intitolato Urban Myths, la cui messa in onda era prevista per il 19 gennaio.

Sul piccolo schermo si sarebbe assistito al racconto di un viaggio compiuto dall'artista insieme a Elizabeth Taylor (Stockard Channing) e Marlon Brando (Brian Cox) nel 2001, dopo l'11 settembre.

La scelta di affidare a Joseph Fiennes il ruolo di Jackson aveva fin da subito suscitato critiche e perplessità e la presentazione del trailer aveva portato la figlia di Michael, Paris, a dichiarare pubblicamente che le prime immagini le avevano fatto venire voglia di vomitare. Paris aveva aggiunto che considerava quanto accaduto una mancanza di rispetto nei confronti del padre e di Elizabeth Taylor, sua madrina. Sky Arts ha dichiarato che non c'era alcuna intenzione di offendere la famiglia dell'artista e che Fiennes sostiene la decisione presa dall'emittente.

@SkyArts 1/4 We have taken the decision not to broadcast Elizabeth, Michael & Marlon, a 30min episode from the Sky Arts Urban Myths series. — Sky Arts (@SkyArts) January 13, 2017

@SkyArts 2/4 This decision was taken in light of the concerns expressed by Michael Jackson's immediate family. — Sky Arts (@SkyArts) January 13, 2017

@SkyArts 3/4 We set out to take a light-hearted look at reportedly true events & never intended to cause any offence. — Sky Arts (@SkyArts) January 13, 2017

@SkyArts 4/4 Joseph Fiennes fully supports our decision. — Sky Arts (@SkyArts) January 13, 2017

