Michael Fassbender e Alicia Vikander, luna di miele e tagliatelle in Italia

Michael Fassbender e Alicia Vikander si sono sposati a Ibiza qualche giorno fa e le due star sono ora in luna di miele in Italia. Gli attori sono stati infatti immortalati in alcune foto ricordo dei fan, permettendo così di scoprire qualche dettaglio del loro itinerario.

Gli sposi hanno alloggiato al Relais dell'Abbazia, un piccolo bed & breakfast che si trova a Verona. Tra le mete del loro viaggio ci sono infatti la romantica città veneta e Bologna, dove hanno pranzato all'Osteria del Cappello in via de' Fusari. Le pagine social del ristorante, inoltre, riportano che Michael e Alicia hanno apprezzato la cucina locale, ordinando un buon piatto di tagliatelle al ragù.

[updates] Alicia and Michael spotted in Italy, where they are celebrating their honeymoon! • • • #aliciavikander #vikander #michaelfassbender #vikassy Un post condiviso da ALICIA VIKANDER (@vikandernation) in data: 23 Ott 2017 alle ore 11:53 PDT

Michael and Alicia Vikander at Osteria del Cappello, Hotel Al Cappello Rosso in Bologna, Italy. From Deborah Caprili on Twitter #MichaelFassbender #Fassy #Fassbender #AliciaVikander Un post condiviso da Michael Fassbender (@ilovemichaelfassbender) in data: 22 Ott 2017 alle ore 20:51 PDT

- NEW | Alicia with Michael on their honeymoon in Verona, Italy today! | Aww I hope they're having fun, they look so happy! #aliciavikander Un post condiviso da Alicia Vikander Updates (@aliciaviknders) in data: 24 Ott 2017 alle ore 00:48 PDT

