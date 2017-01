Mazinger Z: a marzo i primi dettagli sul nuovo film ispirato al manga

La Toei Animation ha lanciato il sito ufficiale del nuovo film Mazinger Z The Movie, prodotto in vista di una probabile distribuzione nelle sale in occasione del quarantecinquesimo anniversario della nascita del robot.

Nel 1972 Gô Nagai ha infatti ideato la storia al centro del manga di cui iniziò la pubblicazione a episodi sulla rivista Weekly Shonen Jump.

Sul sito ufficiale lanciato per il lungometraggio appare semplicemente un'immagine in movimento e un link alla sezione news, dove si scopre che i primi dettagli verranno comunicati durante un panel che si svolgerà il 26 marzo durante l'AnimeJapan 2017 che si svolgerà a Tokyo. I fan potrebbero quindi conoscere qualche informazione sulla tecnica con cui è stato realizzato il nuovo progetto, un'eventuale data di distribuzione nelle sale e la presentazione di alcune sequenze in anteprima.

