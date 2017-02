Matt Ross, dopo Captain Fantastic, sarà il regista di Tomorrow and Tomorrow

Matt Ross, dopo Captain Fantastic, tornerà alla regia con Tomorrow and Tomorrow, un thriller a sfumature fantascientifiche.

Il film si basa sul romanzo scritto da Tom Sweterlitsch che racconta la storia di John Dominic Blaxton: un uomo che vive a Pittsburgh nonostante la città sia in rovina e inabitabile da oltre un decennio. Dominic vive nell'Archivio, una ricostruzione virtuale e immersiva degli edifici, dei paesaggi e dei parchi della città, oltre che delle persone che ci vivevano in passato, tra cui sua moglie e il figlio che non è mai nato. Quando non sta rivivendo ogni momento vissuto con la moglie, in un ciclo senza fine di disperazione e dolore, Dominic inizia a investigare sulle misteriosi morti conservate nell'Archivio prima della distruzione di Pittsburgh.

Il suo caso irrisolto più recente è l'apparente omicidio di una donna di cui è stata cancellata ogni traccia. Dominic diventa ossessionato dall'idea di scoprire l'identità di questa donna e quello che le è accaduto, seguendo così una traccia che lo porta dal mondo virtuale a quello reale. Trovare la verità sepolta all'interno di un'illusione potrebbe però mettere a rischio la sua mente e la sua stessa esistenza.

Hannah Minghella, presidente di TriStar, ha dichiarato che il trionfo di Captain Fantastic ha dimostrato come Matt Ross sia il regista perfetto per realizzare un thriller futuristico che riflette su questioni senza tempo, sulla società contemporanea e su come il mondo virtuale abbia un effetto sulla realtà.

