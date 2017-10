Lupita Nyong'o e Josh Gad tra i protagonisti di Little Monsters

Lupita Nyong'o e Josh Gad reciteranno accanto ad Alexander England nella commedia Little Monsters, scritta e diretta da Abe Forsythe.

Le riprese inizieranno nelle prossime settimane a Sydney e tra i produttori ci saranno Bruna Papandrea e Keith e Jess Calder. Il progetto viene descritto come un insieme di romanticismo e horror.

La storia avrà infatti come protagonista Dave (England), un musicista in difficoltà che si offre come volontario per accompagnare la classe del nipotino in una gita scolastica dopo aver conosciuto la sua insegnante, Miss Caroline (Nyong'o). Le intenzioni di Dave sono complicate dalla presenza del famoso protagonista di uno show per bambini che ha un debole per Miss Caroline, Teddy McGiggle (Gad). Nessuno può però prevedere un attacco zombie che mette tutti in pericolo e i tre dovranno quindi lottare per proteggere i bambini.

