Luke Evans "realizza" il suo sogno di duettare con Adele

Luke Evans, ospite del talk show condotto da Ellen DeGeneres, si è divertito dimostrando le sue capacità vocali.

Nel film La Bella e la Bestia l'attore interpreta Gaston e ha inciso alcuni brani della colonna sonora ma anche nella vita reale si diverte a cantare, soprattutto via Skype mentre è in collegamento con la madre, pronta a dargli consigli musicali, o sotto la doccia.

Tra le canzoni più apprezzate da Luke ci sono quelle di Adele, come dimostrato anche da un video, ed Ellen ha quindi deciso di donargli una speciale tenda da doccia per permettergli di effettuare dei "duetti" con la sua cantante preferita, realizzando in modo originale uno dei suoi desideri.

