Lucca Comics & Games 2017: da Netflix a Doctor Who, alcuni appuntamenti da non perdere

Si potenzia lo spazio di Lucca Comics & Games dedicato a cinema e televisione. Quest'anno l'Area Movie, gestita da QMI, vanta un'importante novità, la presenza di Netflix, ospite per la prima volta della manifestazione, con degli appuntamenti imperdibili dedicati a due dei titoli Netflix più amati: Stranger Things e Star Trek: Discovery. Il pubblico di Lucca e gli appassionati delle due serie avranno infatti la possibilità di incontrare alcuni dei loro personaggi preferiti.

Il primo incontro sarà con Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Linnea Berthelsen, tra i protagonisti della nuova stagione di Stranger Things. Gli attori adolescenti dell'acclamata serie, tra cui l'attrice Linnea Berthelsen - new entry nel cast della seconda stagione - incontreranno il pubblico di Lucca Comics & Games durante la giornata di apertura, mercoledì 1 novembre (ore 12.45 - Auditorium San Francesco). Stranger Things 2, la serie originale Netflix sui misteri della cittadina di Hawkins, sarà disponibile sulla piattaforma dal 27 ottobre 2017.

Altro incontro immancabile sarà quello dedicato a Star Trek: Discovery, lo show sulle avventure della Flotta Stellare che continua la storia dell'iconico franchise. A parlare della serie saranno Sonequa Martin (che veste i panni del Primo Ufficiale Michael Burnham), Jason Isaacs (che interpreta il capitan Gabriel Lorca), Shazad Latif (ovvero il Tenente Tyler) e il produttore esecutivo Aaron Harberts (giovedì 2 novembre, ore 14.30 - Teatro del Giglio). Star Trek: Discovery è in esclusiva su Netflix dal 25 settembre con un episodio a settimana: i primi otto episodi saranno rilasciati con cadenza settimanale fino a lunedì 6 novembre, per poi riprendere a gennaio 2018.

Anche TIMVISION sarà presente a Lucca con un doppio appuntamento dedicato agli amanti delle serie TV. Mercoledì 1° novembre verrà proposta la proiezione dei primi due episodi di The Handmaid's Tale, la serie tv ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood (edito in Italia con il titolo Il racconto dell'ancella) e vincitrice di 8 Emmy Awards, tra cui "Miglior serie drammatica" e "Miglior attrice protagonista" per Elisabeth Moss, che ha conquistato critica e pubblico di tutto il mondo.

Sabato 4 novembre sarà la volta di Vikings, con la proiezione dell'episodio finale della quarta stagione e dei contenuti di lancio della quinta, che arriverà in esclusiva per l'Italia su TIMVISION da giovedì 30 novembre, a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti.

Lucca sarà anche teatro di un'incursione urbana animata da decine di ancelle che coinvolgeranno le vie del centro della città, riproponendo le atmosfere enigmatiche della famosa serie americana

Confermata la presenza di Warner Bros., che torna con il grande padiglione in Piazza S. Michele, con un focus interamente dedicato all'universo DC in occasione delle uscite di Justice League al cinema e di Wonder Woman in Home Video, al cui interno saranno disponibili anche tante sorprese e attività per gli appassionati di The Big Bang Theory. Dal mondo delle serie tv targate Warner Bros., sarà a Lucca la proiezione del pilot di Riverdale, in onda su Premium Stories dal 9 novembre.

Tra le grandi anteprime, Universal Pictures International Italy presenterà a Lucca Auguri per la tua morte, il nuovo inquietante thriller Blumhouse, in sala dal 9 novembre.

Per tutti gli appassionati di Doctor Who, Rai4 sarà presente con un evento speciale dedicato alla più popolare serie britannica prodotta dalla BBC. Venerdì 3 novembre alle ore 18.00 al Cinema Astra saranno proiettati in anteprima lo speciale natalizio del 2016 Il ritorno del Dottor Mysterio e a seguire il primo episodio della decima stagione intitolato Il pilota.

Tra le anteprime cinematografiche da segnalare il documentario dedicato al maestro giapponese Hayao Miyazaki, Never Ending Man: Hayao Miyazaki, ma anche il film d'animazione Pokemon - Scelgo te!, entrambi targati NexoDigital, ma anche il nuovo lavoro dell'italiano Enzo D'Alò, Pipì, Pupù e Rosmarina in Il mistero delle note rapite.

Per informazioni: www.luccacomicsandgames.com.

