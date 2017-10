Lindsay Lohan interviene in difesa di Harvey Weinstein, poi cancella il post

Tra tante voci che si levano a testimoniare l'orribile comportamento di Harvey Weinstein e le sistematiche molestie sessuali ai danni delle collaboratrici, qualcuno ha provato a difendere il produttore. Si tratta di Lindsay Lohan. L'attrice è intervenuta su Instagram con due post in cui spiega: "Non credo che sia giusto ciò che sta accadendo."

L'attrice ha poi cancellato i due post in questione in cui affermava: "Sto male per Harvey Weinstein, non credo che sia giusto ciò che gli sta accadendo. Credo che Georgina (la moglie di Weinstein, ndr) debba fare un passo indietro e restare a fianco del marito."

lindsay lohan (and her whack accent) is defending Harvey Weinstein on her insta rn. GOODBYE TO YOU FOREVER. pic.twitter.com/aMzvAOXPYp — lauren yap (@itslaurenyap) 11 ottobre 2017

La Lohan ha specificato di non aver mai subito molestie da Weinstein nonostante i due abbiano lavorato insieme in numerosi film. Nonostante il suo accorato appello, Georgina Chapman, sposata con Weinstein da dieci anni, ha annunciato di voler lasciare il marito.

"Il mio cuore è spezzato al pensiero di tutte quelle donne che hanno subito tremende sofferenze per via di queste azioni imperdonabili. Ho scelto di lasciare mio marito. il pensiero dei miei figli è la mia priorità e chiedo ai media la privacy necessaria in questo difficile frangente".

Nel frattempo Harvey Weinstein è appena volato in Europa per entrare in una rehab specializzata nelle malattie sessuali nella speranza di guarire e tornare a Hollywood con nuovi progetti.

