Liam Hemsworth si unisce alla famiglia Cyrus per un'adorabile foto natalizia!

Con l'avvicinarsi del Natale, si sa, gli obblighi familiari incombono. Anche le star non sono immuni da pranzi e cenoni, riunioni di famiglia e tradizioni varie. In queste ultime ore la nutrita famiglia Cyrus si è riunita per realizzare una foto di Natale. Foto in cui non poteva certo mancare Liam Hemsworth, fidanzato della scatenata Miley Cyrus.

Il 26enne attore australiano si è prestato a comparire per una celebrazione anticipata del Natale insieme ai genitori di Miley, il cantante country Billy Ray Cyrus e Tish Cyrus, e ai fratelli della popstar Trace, Noah, Brandi e Braison, oltre a qualche amico.

Cyrus fam Christmas in full swing Una foto pubblicata da Brandi Cyrus (@brandicyrus) in data: 20 Dic 2016 alle ore 19:33 PST

La foto è stata pubblicata su Instagram da Brandy Cyrus. Myley ha aggiunto una sua foto che la vede abbracciata al cane di Liam Hemsworth, Dora, anche lei coinvolta nei festeggiamenti. Non manca neppure uno scatto della popstar con i suoi genitori.

Una foto pubblicata da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 20 Dic 2016 alle ore 18:01 PST

MaMa & DaDa Una foto pubblicata da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 21 Dic 2016 alle ore 18:02 PST

