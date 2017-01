Leia potrebbe diventare una Principessa Disney: al via la petizione

Cristiano Ogrisi

Le principesse Disney sono diventate alcuni dei personaggi femminili iconici nella cultura popolare cinematografica. Da Biancaneve a Belle, queste donne sono facilmente riconoscibili per il loro aspetto.

Ora, in occasione della morte di Carrie Fisher, la famosa Principessa Leia Organa, i fan di Guerre stellari e della Disney si sono uniti per riuscire a trasformarla in una principessa Disney ufficiale.

Il portale The Wrap ha riportato, infatti, la nascita di una petizione su Change.org, in cui si chiede alla Disney di trasformare questo sogno in realtà, essendo ormai proprietaria del marchio dopo l'acquisto dalla Lucasfilm nel 2012. Sarebbe il primo personaggio non Disney inserito nel merchandising e sarebbe il primo personaggio proveniente da un film live-action.

Il testo della petizione riporta:

Dopo la tragica scomparsa di Carrie Fisher, sentiamo che sia doveroso da parte della Disney abbandonare la regola di prendere solo principesse dai film animati e rendere Leia una principessa a pieno titolo. Sarebbe un modo splendido di ricordare Carrie e un benvenuto a una delle nuove proprietà Disney amata da miliardi di persone. Chiediamo alla Walt Disney Corporation di tenere una cerimonia ufficiale di trasformazione di Leia nella nuova principessa Disney, in memoria di Carrie Fisher.

La petizione ha come obiettivo 50.000 firme per mandare il documento alla Disney, precisamente al CEO Bob Iger, e finora è già intorno alle 45.000 e sembra destinata a essere un successo. La Disney ancora non ha ancora commentato la questione ufficialmente.

