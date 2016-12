Lee Daniels: "Oscars So White? Smettetela piuttosto di lamentarvi"

Un anno fa gli Oscar hanno dovuto affrontare la polemica #OscarsSoWhite, scoppiata online a causa del numero esiguo di persone afroamericane e appartenenti a diverse etnie tra le nomination assegnate dall'Academy.

Il regista e sceneggiatore Lee Daniels ha ora spiegato perché considera quella campagna inutile: "Uscite là fuori e lavorate. Oscar così bianchi! E allora? Fate il vostro lavoro. Lasciate che sia quello che fate a parlare per voi e smettetela di lamentarvi".

Il creatore delle serie Empire e Star ha quindi aggiunto: "Se avessi pensato in quel mondo - che il mondo era contro di me - non sarei qui ora. Queste persone lamentose che pensano siano in dovere di darci qualcosa sono incomprensibili e da biasimare secondo me. Non mi aspetto che mi venga riconosciuto qualcosa o di essere accettato dall'America bianca. Sarò semplicemente me stesso".