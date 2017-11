Le tre rose di Eva 4, i nuovi episodi da stasera in prima serata su Canale 5

Patrizio Marino

Stasera, in prima serata su Canale5, prende il via la quarta stagione de Le tre rose di Eva, la fiction prodotta da Endemol Shine Italy per Mediaset.

La nuova stagione è ambientata due anni dopo la tragica morte di Aurora (Anna Safroncik), Alessandro (Roberto Farnesi) e le sue sorelle Tessa (Giorgia Wurth) e Marzia (Karin Proia), hanno sofferto a lungo, ma oggi, anche se il ricordo di Aurora resta forte, guardano avanti per ricominciare a vivere ma il colpo di scena è dietro l'angolo, Aurora è ancora viva, ma dei due anni passati lontani dalla sua famiglia ha ricordi vaghi e confusi la donna non sembra rendersi conto del tempo che è trascorso.

Scoprire chi ha Aurora tenuto lontano dalla famiglia è il filo conduttore su cui è incentrata la nuova stagione, mentre la sottotrama principale vede le tre sorelle lottare contro la potente famiglia Astori. I fans della serie vedranno finalmente risolto il mistero delle tre rose di Eva con la rivelazione della vera identità del padre di Tessa e Marzia Taviani.

La prima puntata della sere andrà in onda stasera in prima serata su Canale5, la seconda puntata verrà trasmessa giovedì 9 novembre, per lasciare il prime time della domenica alla nuova fiction Rosy Abate - La serie, lo spinoff di Squadra antimafia con Giulia Michelini.

