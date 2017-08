La Signora in Giallo: Angela Lansbury apre al revival della serie!

Angela Lansbury, a un passo dai 92 anni, ha ancora molto da programmare per il suo futuro e, stando a quanto ha rivelato in un'intervista con il Sunday Post, potrebbe esserci spazio anche per un revival cult. L'attrice, nominata per tre volte al premio Oscar vincendo nel 2014 quello alla carriera, ha infatti dichiarato di essere interessata a un ritorno de La signora in giallo, un pezzo di storia della tv dove interpretava la scrittrice e "detective" Jessica Fletcher:

"Jessica Fletcher è diventata una vera e propria parte della mia vita, è stato difficile accettare la sua fine all'epoca. Detto ciò, abbiamo fatto un paio di puntate speciali negli anni dopo il 1996 e non sarei sorpresa se ne facessimo un'ultima a breve."

Lo show della CBS, pluripremiato tra Emmy e Golden Globes, è composto da 12 stagioni e 264 episodi, andati in onda tra il 1984 e il 1996, facendolo diventare uno dei telefilm più longevi e di successo della storia, con una media di ascolti per puntata pari a 26 milioni di telespettatori.

