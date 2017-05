La pornostar e lo squalo: che spavento le riprese sott'acqua!

Una bionda dal fisico mozzafiato si dimena entusiasticamente davanti alla macchina da presa prima di calarsi nelle acque azzurre dell'Oceano al largo delle coste della Florida, opportunamente protetta da un gabbiotto di metallo. Una cautela giustificata dal fatto che le invitanti acque che circondano l'imbarcazione sono popolate da piccoli squali limone (nome popolare del negaprion brevirostris, che si caratterizzano per la loro colorazione giallina).

Non è una scena de Lo squalo di Spielberg e neanche una scena di Sharknado, ma il set di un sexy video promozionale che vede protagonista la pornostar Molly Cavalli. Costume da bagno che lascia poco spazio all'immaginazione e lunga treccia bionda - e qui ci starebbe la battuta "sciogli la treccia alla Cavalli" ma non vogliamo offendere i fan di Umberto Balsamo - e tanto entusiasmo per quella che si preannuncia come una performance hot condita di adrenalina. Peccato che appena Molly si è calata in acqua è stata attaccata quasi subito da uno degli squali, tanto che si è reso necessario farla risalire in superficie. Tanto spavento e venti punti di sutura per la bella Molly che tutto sommato è stata abbastanza fortunata e potrà tornare a intrattenere il suo pubblico, con rinnovata creatività ma, ci auguriamo, con un pizzico di prudenza in più. E il brutto taglio su una caviglia presto sarà solo un brutto ricordo.

Ecco come è andata!

