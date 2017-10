La migliore serie TV cult di sempre: chi vincerà la sfida sui social?

La scorsa estate, sulla nostra pagina ufficiale di Facebook abbiamo lanciato una sfida per stabilire tra quasi 50 film il vincitore assoluto, il Miglior Film Cult degli ultimi tempi, con la vittoria de L'impero colpisce ancora Una sfida decisamente appassionante che ha dato il via ad una serie di dibattiti molti interessanti, che questo autunno vogliamo ripetere per stabilire insieme a voi quale sarà La Miglior Serie TV di Culto degli ultimi trent'anni, certi che anche in questo settore non mancheranno i confronti e il divertimento.

Come funziona

Il regolamento è semplicissimo, così come la votazione: abbiamo infatti suddiviso, tramite sorteggio, 54 serie cult in 11 gruppi che vi saranno proposti su Facebook. Non dovete far altro che indicare la vostra preferenza tramite le reaction e le tre serie che avranno ottenuto più voti di ogni gruppo, quindi 32 in totale, passeranno alla fase successiva, quella ad eliminazione diretta che li condurrà, scontro dopo scontro, fino alla finale ed al vostro vincitore.

Buon divertimento, dunque, e che vinca la serie più cult!

Di seguito vi anticipiamo i gironi con la serie che parteciperanno alla sfida e nei prossimi giorni aggiorneremo questa news con le date degli scontri.

