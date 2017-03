Kyle Chandler affianca Jason Bateman e Rachel McAdams in Game Night

La star di Bloodline Kyle Chandler è sempre più richiesta. L'attore si prepara ad affiancare i colleghi Jason Bateman e Rachel McAdams nella commedia New Line Game Night, verrà diretta da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, autori anche dell'ultima versione della sceneggiatura. Jason Bateman farà parte del team dei produttori e, attraverso la sua Aggregate Films, ha proposto i nomi dei filmmaker a cui affidare il progetto, su cui la New Line sta lavorando fin dal 2013.

Il lungometraggio racconterà la storia di alcune coppie che si riuniscono regolarmente per trascorrere una serata in compagnia giocando, ma che improvvisamente dovranno risolvere un misterioso omicidio. Il film entrerà in lavorazione nelle prossime settimane, per poi uscire in sala il 16 febbraio 2018.

Di recente Kyle Chandler è entrato a far parte del cast dell'atteso monster movie Godzilla: King of Monsters.

