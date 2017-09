Kate Winslet difende la sua scelta di lavorare con Roman Polanski e Woody Allen

Tra Carnage e il prossimo Wonder Wheel, Kate Winslet ha lavorato con due registi tanto amati quanto controversi. Roman Polanski non entra negli Stati Uniti da decenni a causa di un'accusa per stupro, mentre Woody Allen è stato accusato di violenza sessuale da parte della figlia adottiva. La Winslet, vincitrice dell'Oscar per The Reader - A voce alta, ha commentato la vicenda al New York Times:

"Senz'altro ci ho pensato. Ma allo stesso tempo, non conoscevo Woody e non so nulla della sua famiglia. Come attore, devi semplicemente fare un passo indietro e dire 'Non so nulla e non so se sia vero o falso'. Tutto sommato, ho messo da parte e ho lavorato con la persona. Woody Allen è un regista incredibile. E anche Roman Polanski. Ho avuto un'esperienza straordinaria con loro, è la verità."

Nel cast del film, anche Justin Timberlake, che interpreta un aitante bagnino, Juno Temple, James Belushi e Tony Sirico. Ambientato a New York negli anni '50, il film segue la storia di Ginny, la moglie di un tecnico delle giostre di Coney Island, che si infatua di un giovane bagnino di nome Mickey. Le cose si faranno molto più complesse quando compare in scena la figliastra di Ginny...

