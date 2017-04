Julien Temple oggi al Lucca Film Festival con il documentario su Keith Richards

Il regista britannico Julien Temple, star internazionale del cinema, sarà il protagonista della seconda giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2017, lunedì 3 aprile, al cinema Centrale di Lucca (ore 20.30), dove ritirerà il premio alla carriera e presenterà il suo documentario, in prima italiana, Keith Richards: The Origin of the Species .

Il documentario di Temple racconterà gli anni di formazione del grande chitarrista britannico Keith Richards dei Rolling Stones avvenuti nel dopoguerra. Il documentario va oltre i luoghi comuni relativi alla vita sregolata del celebre chitarrista inglese e racconta un'originale affresco di Richards dalla sua infanzia ad oggi in un'indagine sull'impatto che hanno avuto quegli anni di grande cambiamento sulla sua generazione. Tra i ricordi, si parlerà di quando Richards, ancora in culla, rischiò di essere spazzato via da una bomba esplosa in pieno conflitto.

Temple, già durante la mattina del secondo giorno del film festival, incontrerà il pubblico dopo la proiezione del film - tra i più celebri e che lo ha reso famoso in tutto il mondo - La grande truffa del Rock 'n' Roll (del 1980) presso la sala convegni "Vincenzo da Massa Carrara" (inizio ore 10, ingresso libero). Alle 18 Temple, inoltre, inaugurerà la mostra PunkDadaSituation alla Fondazione Ragghianti che il Lucca Film Festival e Europa Cinema quest'anno dedicata al punk e alle sue relazioni con l'arte e il cinema tra gli anni '70 e '80.

La seconda giornata del festival, al cinema Centrale, inizierà alle ore 15.00, con il concorso lungometraggi e il film The levelling di Hope Dickson Leach e Afterlov di Stergios Paschos.

