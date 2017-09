L'attrice Julia Louis-Dreyfus ha rivelato via Twitter che le è stato diagnosticato un cancro al seno.

La star di Veep ha scritto: "Una donna su otto ha un cancro al seno. Oggi sono una di loro. La buona notizia è che ho il gruppo più incredibile in grado di sostenermi, una famiglia e degli amici che si preoccupano per me, e una fantastica assicurazione grazie al mio sindacato. La cattiva notizia è che non tutte le donne sono così fortunate, quindi combattiamo tutti i tipi di tumore e rendiamo la copertura sanitaria universale una realtà".

Secondo quanto riporta un comunicato diffuso dalla HBO, l'attrice ha saputo la notizia il giorno dopo la conquista del suo sesto Emmy. La serie Veep si concluderà con la prossima stagione ma la decisione non è stata presa come conseguenza della diagnosi. La tv via cavo ha aggiunto: "Siamo certi che supererà questo ostacolo con la stessa tenacia e uno spirito indomito, e attendiamo la sua guarigione".

Home News Julia Louis-Dreyfus: "Ho un tumore al seno"