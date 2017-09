Judi Dench, magnetismo ed eleganza sul red carpet di Venezia 2017

La sfilata di grandi miti del cinema non finisce in questa 74esima edizione del festival del cinema di Venezia e durante la quinta giornata è stato anche il turno della grande Judi Dench, al Lido per presentare Vittoria e Abdul, film di Stephen Frears, che narra della storia vera di amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim.

La Dench che per motivi di salute ha chiesto di non usare flash né al photocall né sul red carpet, ha posato e sfilato in questi due eventi sorridente aiutata dall'attore Ali Fazal, suo coprotagionista nel film.

Nonostante i problemi di salute la diva ha salutato a lungo la folla che la chiamava ai lati del tappeto rosso ringraziando e sorridendo per il calore e l'affetto che gli era stato espresso. Ecco le foto degli eventi.

