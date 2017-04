Jon Bernthal su Tom Holland: "Ci siamo aiutati per entrare nell'universo Marvel"

Jon Bernthal e Tom Holland hanno recitato insieme nel film Pilgrimage, presentato al Tribeca Film Festival, e i due hanno unito le forze per provare a ottenere i ruoli di Punisher e Peter Parker nella serie Daredevil e nel nuovo lungometraggio Spider-Man: Homecoming.

Bernthal ha rivelato di aver letto delle battute mentre Tom registrava il suo video da inviare alla produzione e l'interprete di Peter Parker ha collaborato alla registrazione dell'audizione per la parte di Frank Castle: "Dovevamo realizzare questa scena in cui un uomo dice a questo ragazzino di sparare a un cervo, credo. Dovevamo fingere che l'animale fosse lì e io lo stessi guardando mentre si preparava a ucciderlo. Era fuori dall'inquadratura e abbiamo detto 'vieni qui e fai la scena con me'".

Bernthal ha potuto contare anche sul supporto di Stanley Weber che ha camminato in mezzo alla natura fingendosi un cervo.

Jon ha raccontato: "Non posso dire niente di negativo su Tom. Ha la forza, il talento e il coraggio che non solo sono notevoli per qualcuno della sua età, ma in generale per qualsiasi persona. Abbiamo tutti fatto parte del suo tentativo di ottenere il ruolo di Spider-Man. Abbiamo visto la sua determinazione. Non ho mai visto niente di simile, come ha lottato per avere la parte e come si avvicina al lavoro ogni giorno".

Bernthal, per Pilgrimage, ha dimostrato una determinazione simile: per i primi dieci giorni di riprese non ha parlato perché nel film è un monaco guerriero che ha compiuto un voto di silenzio. Prima dell'inizio del lavoro sul set l'attore ha scritto un appunto ai suoi colleghi per spiegare il suo approccio alla situazione: "Avrebbe potuto essere una vera seccatura ma è stato accolto in modo meraviglioso dal cast e dalla troupe. Non c'è mai stata frustrazione. Ho imparato molto su me stesso facendolo. Ho capito perché le persone lo fanno. Si tratta di divorziare dai tuoi desideri e bisogni. Usi la tua voce per chiedere delle cose e poi ci si chiede se meriti quella cosa che hai chiesto. E' da lì che nasce la penitenza e la vergogna del personaggio".

Il silenzio è durato per qualche giorno: "Mi sentivo male perché era una situazione del tipo 'oh, c'è ancora il tizio silenzioso'. Sono l'unico americano. Non volevo essere uno stronzo. L'unica cosa che dirò è che quando ho ricominciato a parlare il cast mi ha detto in gruppo che mi preferivano quando ero silenzioso".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Jon Bernthal su Tom Holland: "Ci siamo aiutati...