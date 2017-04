John Ridley sarà sceneggiatore e regista di A Needle in a Timestack

John Ridley, dopo il successo di 12 anni schiavo, sarà lo sceneggiatore e il regista del film della Miramax A Needle in a Timestack.

Il progetto si basa su un racconto breve scritto da Robert Silverberg e ha come protagonista un marito devoto disposto a tutto pur di salvare il suo matrimonio quando entra in scena un rivale in grado di viaggiare nel tempo.

Tra i produttori ci saranno Vince Gerardis (Il trono di spade) e Matt Kennedy, mentre Zanne Devine e David Thwaites supervisioneranno il progetto per conto della Miramax.

Ridley ha da poco concluso le riprese del documentario Let it Fall, oltre ad aver completato la produzione di Guerrilla e della terza stagione della serie American Crime, di cui è creatore e showrunner.

