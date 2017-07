John Boyega ha chiesto consigli a Robert Downey Jr. e Orlando Bloom per gestire la fama

John Boyega, interprete di Finn nella saga di Star Wars, ha rivelato in un'intervista rilasciata a GQ di aver chiesto dei consigli a Robert Downey Jr. e Orlando Bloom per affrontare la fama improvvisa ottenuta grazie alla saga stellare.

Il giovane attore ha infatti chiesto al suo agente di incontrare l'interprete di Iron Man per confrontarsi con lui su come gestire la propria vita privata dopo il successo del film Il risveglio della forza e all'incontro si è presentato anche Bloom: "Era giunto il momento di parlare con qualcuno che ha affrontato gli estremi della vita a Hollywood e avere qualche consiglio su come mantenere la mia stabilità. Non sono abituato a nulla di tutto questo, frequentare Iron Man quotidianamente. Pensavo 'Santo cielo, è quello che fanno le celebrità?'".

Boyega ha quindi aggiunto che era particolarmente preoccupato per la sua vita sentimentale perché la realtà del mondo dello spettacolo è diversa da quella a cui è abituato: "I miei genitori stanno insieme da 25 anni ed è quello il sistema che voglio seguire. E' bello sopravvivere con la tua compagna al tuo fianco. Sono certo che sia una cosa positiva. Ma non ho mai vissuto niente di simile. E le persone ti consigliano, essendo famoso: 'Assicurati che sia qualcuno a cui non importa la tua carriera'".

John non è però dello stesso parere. "Non sono d'accordo. Robert e Orlando mi hanno dato ragione sul fatto che la donna che ami deve preoccuparsi della tua carriera e capire quello che stai vivendo".

