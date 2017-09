Jim Carrey sarà diretto da Michel Gondry nella comedy "Kidding"

Jim Carrey e il regista Michel Gondry, dopo Se mi lasci ti cancello, collaboreranno nuovamente in occasione di una nuova comedy targata Showtime intitolata Kidding.

Il progetto è stato scritto da Dave Holstein (Weeds), autore del pilot e showrunner del progetto.

La prima stagione della serie sarà composta da dieci episodi e tra i produttori ci saranno anche Jason Bateman, Jim Garavente, Raffi Adlan e Michael Aguilar.

La storia ha come protagonista Jeff, ovvero Mr. Pickles, che è diventato un'icona di uno show per bambini, rappresentando un esempio di gentilezza e saggezza per i più piccoli e per i loro genitori, diventando così a guida di un impero miliardario. Quando la vita privata dell'uomo inizia ad andare a pezzi, tuttavia, niente riuscirà ad aiutarlo ad affrontare la propria crisi che peggiora velocemente. Il risultato è un uomo gentile costretto ad affrontare un mondo crudele che impazzisce lentamente, con risultati strazianti ed esilaranti.

