Jessica Jones: Leah Gibson nel cast della stagione 2

L'interprete di The Twilight Saga: Eclipse Leah Gibson è stata ingaggiata per comparire nella seconda stagione di Jessica Jones. Nella serie Marvel/Netflix la Gibson dovrebbe interpretare Ingrid, giovane e arguta donna che proviene dalla strada e che ha una formazione da infermiera. In molti hanno pensato che dietro il personaggio si potrebbe celare la celebre Typhoid Mary, giovane affetta da disturbi della personalità che possiede poteri telecinetici e ha lavorato come killer.

La seconda stagione di Jessica Jones approderà su Netflix nel corso del 2018. prima vedremo Jessica insieme a Iron Fist, Daredevil e Luke Cage nell'attesa miniserie The Defenders, che vedrà riunito il quartetto di supereroi singolari con un unico obiettivo: salvare New York City.

La nuova serie targata Marvel sarà disponibile in tutti i Paesi in cui la piattaforma streaming è attiva a partire dal 18 Agosto 2017.

