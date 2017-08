Jessica Jones: David Tennant in azione sul set della seconda stagione

Pochi giorni fa è stato annunciato che David Tennant reciterà nella seconda stagione della serie Jessica Jones, il progetto prodotto da Marvel e Netflix che ritornerà con gli episodi inediti nel 2018.

Nelle ultime ore sono apparse online alcune interessanti foto scattate sul set che sembrano mostrare Kilgrave, il villain ucciso nel season finale proprio dall'eroina, intento a tormentare mentalmente la giovane e il suo amico Malcolm, apparentemente ancora tormentati dalla sua influenza.

Kilgrave still in Jessica and Malcolm's minds? pic.twitter.com/LY7IGGCnxA