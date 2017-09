Jennifer Lawrence: "Ho quasi scatenato una rissa in un bar di Budapest!"

L'attrice Jennifer Lawrence, mentre era ospite del talk show condotto da Seth Meyers, ha raccontato di aver quasi dato il via a una rissa mentre si trovava a Budapest per girare il film Red Sparrow.

La star di madre! ha infatti raccontato che era uscita con gli amici per bere una birra ed era ubriaca quando si è avvicinato un fan: "Questo ragazzo mi ha chiesto di scattare un selfie e ho risposto 'No, grazie. No'. Lui ha continuato 'Per favore! La mia ragazza non mi crederà mai'. E la mia amica ha replicato 'Se la tua ragazza non ti crede allora non è quella giusta'".

Il giovane l'ha quindi insultata e Jennifer ha reagito: "Non lo so, qualcosa in me è scattato, ma potrebbe non essere stato l'alcol". L'attrice l'ha quindi afferrato per le spalle e ha iniziato a versargli addosso le birre, passando poi a innaffiare la valigetta che aveva con sé. Jennifer ha quindi aggiunto: "Il mio amico Chris mi ha preso, mi ha afferrata da dietro e mi ha detto 'Non sprecare la birra! Non sprecare la birra!'. Mi sono immediatamente rilassata e ho pensato 'Certo! Cosa stavo pensando?'".

Home News Jennifer Lawrence: "Ho quasi scatenato una rissa...