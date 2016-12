Jennifer Lawrence: "Ho dei soprannomi per le star che mi stanno antipatiche"

Jennifer Lawrence ha svelato di aver ideato dei soprannomi per i colleghi e le celebrities con cui non ha un buon rapporto.

Ospite del talk show condotto da Andy Cohen, la star di Passengers, ha risposto a una domanda posta alla sua migliore amica Laura Simpson che ha dovuto svelare la cosa più cattiva detta da Jennifer nei confronti di una celebrità.

La ragazza ha così svelato che il premio Oscar usa dei termini per parlare di chi non gli sta simpatico e tra i soprannomi ci sono "la signora" e "il sottaceto". La Lawrence ha poi specificato che ci sono diverse versioni come "la signora in attesa", "la signora infuriata" e "la signora in rosso". Ovviamente le due giovani non hanno voluto rivelare i nomi delle persone al centro delle loro conversazioni in codice.

