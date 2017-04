Jason Sudeikis e Lee Pace star del film Driven, sulla vita di John DeLorean

Jason Sudeikis, Lee Pace e Timothy Olyphant saranno i protagonisti di Driven, progetto che racconterà l'operazione dell'FBI ideata per arrestare John DeLorean, il celebre designer che si occupava di automobili.

Alla regia ci sarà Nick Hamm, recentemente autore del film Il viaggio, che collaborerà nuovamente con lo sceneggiatore Colin Bateman e con il produttore Piers Tempest.

Le riprese inizieranno a settembre a Portorico.

Sudeikis avrà il ruolo di Jim Hoffman: un criminale che si è trasformato in un informatore per l'FBI per aiutarli nella lotta contro lo spaccio di droga. Olyphant sarà l'agente che si occupa di lui, determinato a intrappolare il famoso ed enigmatico DeLorean (Pace), alla ricerca disperata dei soldi necessari a realizzare la macchina del futuro, dando vita a un affare losco diventato tra gli scandali più famosi degli anni Ottanta.

