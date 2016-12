James Franco in versione Beyoncé per le strade di Los Angeles

James Franco ha abituato i suoi fan a trasformazioni inaspettate ma le ultime foto scattate a Los Angeles hanno suscitato molte reazioni online, tra divertimento e stupore. La star è stata infatti immortalata mentre cammina per le strade della città in versione Beyoncé.

James indossava una parrucca, i tacchi alti e un abito giallo, come la cantante nel video del brano Hold Up.

Il particolarissimo look è legato alle riprese di uno dei prossimi film di Franco, anche se per ora non è stato rivelato il titolo del progetto a cui sta lavorando in questi giorni.

.@JamesFrancoTV spotted dressed as Beyoncé in #HoldUp while filming an upcoming project in LA. pic.twitter.com/B6nv1oakmI — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) December 21, 2016

#jamesfranco was seen dressed up as Beyoncé in the "hold up" music video for a project he is filming in LA. #celebslovebey #beyhive #beyonce #jamesfranco Una foto pubblicata da Beyoncé Giselle Knowles Carter (@celebslovebey_) in data: 21 Dic 2016 alle ore 10:26 PST

