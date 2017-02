James Cameron: "Zack Snyder, Robert Rodriguez e Tim Miller sono le mie fonti di ispirazione"

James Cameron è una delle voci più influenti del panorama cinematografico attuale. Il regista è attualmente impegnato nella preparazione dei preannunciati sequel di Avatar, ma non rinuncia a dire la sua su quello che accade nell'industria.

Riflettendo sull'origine della creatività e sul cinema di cui si nutre attualmente, il regista ha tributato un riconoscimento a grandi maestri, ma anche a nomi insospettabili. "Se penso ai registi che continuano a ispirarmi non posso non citare Ridley Scott. Andrei a vedere ogni suo film, anche quelli meno riusciti per me sono grandiosi. Per il senso della regia, lo sguardo e l'attenzione alla posizione della macchina da presa, Zack Snyder e Robert Rodriguez, due ragazzi che hanno saputo creare il loro linguaggio cinematografico. Un mio amico, un esperto di effetti speciali, ha diretto Deadpool e sono andato a vedere il film. E guardando la sequenza d'apertura ho pensato 'Dannazione, non ci aveva mai pensato nessuno. Fare una falsa sequenza di titoli!' Quanto è geniale?".

Film directors who inspire James Cameron: Ridley Scott (Alien), @Rodriguez (Machete), @ZackSnyder (Man of Steel), Tim Miller (Deadpool) pic.twitter.com/ccUmfsOsL6 — Megat Danial (@megatdanial) 18 febbraio 2017

