iZombie: il Team Z fa ritorno nel primo teaser della stagione 3

Il Team Z sta per tornare! The CW ha svelato il primo teaser della terza stagione della serie iZombie che prenderà il via il 4 aprile con una premiere intitolata Heaven Just Got a Little Bit Smoother.

Come ricorderete dalla seconda stagione, in città c'è un nuovo team di non morti che per adesso non vogliono farsi notare troppo in attesa del momento propizio pr rifarsela coi vivi. A rendersi conto dell'eccessiva quantità di zombie a Seattle è Liv, particolarmente sensibile alla faccenda. La ragazza scopre, infatti, che un privato ha ingaggiato un esercito di zombie che si preparano al combattimento con i vivi.

