Da Arrow a The Originals, i trailer delle serie CW presentati al Comic-Con

The CW ha presentato al Comic-Con di San Diego i trailer delle nuove stagioni di alcune delle sue serie più amate.

Ecco tutti i video che contengono anche delle interessanti anticipazioni dei progetti tratti dai fumetti della DC, dedicati a vampiri, futuri apocalittici e a una società in cui i zombie vivono tra di noi.

Supergirl debutterà il 9 ottobre sugli schermi americani:

Arrow, dedicato alle avventure di Oliver Queen, riprenderà la storia dal 12 ottobre, svelando chi è rimasto in vita dopo la terribile esplosione avvenuta nel season finale.

Martedì 10 ottobre spazio invece a Legends of Tomorrow e The Flash.

Riverdale, serie tratta dai fumetti di Archie, ritornerà invece con la seconda stagione l'11 ottobre.

Non è invece ancora stata comunicata la data della première di The 100, iZombie, e dell'ultima stagione di The Originals.

