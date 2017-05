Io Danzerò, poster italiano in esclusiva del biopic su Loïe Fuller

Patrizio Marino

Io danzerò, diretto dalla regista francese Stéphanie Di Giusto, è incentrato sulla figura di una delle più grandi esponenti del balletto moderno Loïe Fuller e sul complesso rapporto tra lei e la maestra e rivale Isadora Duncan, considerata forse la più importante precorritrice della danza moderna.

Loïe Fuller è interpretata da Soko mentre Lily-Rose Melody Depp veste i panni di Isadora Duncan. Loïe Fuller è stata capace di rivoluzionare la sua epoca e la nostra. È stata un vero punto di riferimento per un'intera generazione di artisti. Toulouse-Lautrec, Rodin e i fratelli Lumière la ammiravano devotamente.

Il film aprirà, alla presenza di parte del cast, la 13esima edizione di Biografilm Festival - International Celebration of Lives che si terrà a Bologna dal 9 al 19 Giugno.

Io Danzerò sarà in sala dal 15 giugno distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, oggi vi proponiamo in esclusiva il poster del film.

