Inhumans: Anson Mount avrà la parte di Black Bolt

L'attore Anson Mount (Hell on Wheels) sarà il protagonista di Inhumans, la serie della Marvel che racconterà la storia di Black Bolt e della sua famiglia.

Il personaggio è l'enigmatico re degli Inumani che possiede una voce talmente potente da poter rischiare di distruggere una città con un semplice sussurro.

L'attore dovrà quindi affrontare la sfida di recitare senza avere dialoghi e comunicando silenziosamente, ed è stato scelto, come ha sottolineato Jeph Loeb, per la sua presenza carismatica e l'atteggiamento regale.

Iwan Rheon, Ramsay in Il trono di spade, avrà invece la parte del fratello Maximus.

Lo showrunner della serie sarà Scott Buck, impegnato anche come autore e produttore. Roel Reiné sarà invece il regista delle prime due puntate che verranno proiettate per due settimane in circa 1.000 cinema IMAX prima della messa in onda in tv a settembre.

