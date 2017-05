Il trono di spade: George R.R. Martin legge la lettera scritta da fan alla Marvel

Mentre prova a ultimare l'atteso The Winds of Winter, George R.R. Martin trova il tempo per comparire nel nuovo documentario di History Channel, Superheroes Decoded, che analizza l'influenza delle opere di Marvel, DC, Dark Horse e di altri fumetti sula cultura contemporanea. Nel documentario Martin ha condiviso pubblicamente una lettera che aveva scritto a Marvel Comic da fan del fumetto dei Fantastici Quattro, in particolare del personaggio La Cosa. La lettera in questione, che trovate di seguito, avrebbe cambiato la vita dello scrittore inaugurando la sua carriera letteraris.

"Cari Stan e Jack, F.F. #17 era grandioso. Perfino ora continuo ad ammirarlo tentando di fare l'impossibile: descriverlo. E' stupendo, incredibile. Non riesco a credere a quanta azione sia contenuta in poche pagine. Vivrà per sempre come una delle più grandi storie dei Fantastici Quattro mai pubblicata, come uno dei più grandi fumetti di tutti i tempi. Possiamo vedere eventi come un eroe che cade in una trappola, un'eroina che scambia un inventore di giocattoli per un criminale e il Presidente degli U.S.A. che abbandona una conferenza in cui si potrebbe determinare il destino del mondo per mettere a letto la figlia. La storia, epica e spettacolare, non sarebbe così grande senza questi dettagli. Anche il testo della lettera è di prima qualità. Sono quasi morto quando ho visto la lettera di Paul Gambacchini. Avete davvero cambiato il suo registro, quella lettera è un eco lontano di quella pubblicata in F.F. #9. Oggi siete il magazine più importante del mondo! Quando avete iniziato eravate il peggiore, ma avete perseguito un ideale e avete raggiunto lo scopo! Avete fatto anche di più, anche se foste validi solo la metà di quanto siete sareste comunque il miglior magazine di fumetti del mondo!!"

George R.R. Martin ha, inoltre, diffuso la risposta ricevuta dal grande Stan Lee: "Potremmo decidere di lasciare finché siamo al top. Grazie per le belle parole, George".

