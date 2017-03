Il Trono di Spade 7: un brevissimo teaser trailer leaked

Non sarà certo il teaser trailer che tutti i fan si aspettavano da un momento all'altro - anzi, i fan in questi giorni stanno avendo molte più soddisfazioni dalle apparizioni partenopee di Kit Harington - ma è sicuramente qualcosa: sui social è apparsa una versione leaked del brevissimo teaser di GoT7 che ricorda agli spettatori che la settima stagione è attualmente in produzione. Al centro dei pochi secondi mostrati agli spettatori americani, la spada Oathkeeper.

