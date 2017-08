Il Trono di Spade 7: Emilia Clarke e Kit Harington commentano il loro finale "caldo"

Il finale della settima stagione della serie Il trono di spade, The Dragon and the Wolf, ha regalato alcuni importanti momenti che cambieranno gli equilibri nel gioco per il potere e le dinamiche esistenti tra i protagonisti.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata. Contiene importanti spoiler su quanto accaduto nella serie!

Leggi la recensione: Il trono di spade 7, The Dragon and the Wolf, danza di draghi e di lealtà

Una delle sequenze principali del season finale ha mostrato Bran assistere al matrimonio che svela la verità sui genitori di Jon Snow, mentre il giovane spiegava a Sam la necessità di svelare quanto accaduto al giovane. Aegon Targaryen, questo il vero nome di Jon, è quindi il nipote di Daenerys e questo legame di parentela potrebbe complicare il futuro della coppia.Emilia Clarke, commentando la situazione, ha infatti ricordato come il suo personaggio volesse evitare in ogni modo i rapporti incestuosi, non riuscendo però a evitarli. Daenerys, inoltre, potrebbe non accogliere bene la notizia che Jon potrebbe aspirare a ottenere il Trono dopo la scoperta dell'identità dei suoi genitori:

"Ha lavorato così duramente e non vuole condividere quel trono. No. Il trono è grande abbastanza per dare spazio al sedere di un solo drago ed è il suo. E basta!"

Kit Harington ha invece commentato come ha lavorato per costruire il giusto romanticismo per rendere credibile la nascita dell'amore tra Jon e Daenerys:

"Di solito incontri per la prima volta il tuo co-protagonista e sviluppi quel feeling in un determinato periodo di tempo. Ma in questo caso conosci qualcuno da sette anni e hai condiviso quell'incredibile percorso nelle vostre vite... siete inoltre entrambi un po' spaventati per quanto accadrà. Io pensavo 'Cosa dà vita alla tensione sessuale in questa scena?' ed Emilia rispondeva 'Smettila di parlare di tensione sessuale!' E' un'esperienza unica come attore e sai che il mondo sta osservando quanto sta accadendo"

Il regista Jeremy Podeswa, parlando del montaggio con i flashback di Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen, ha aggiunto:

"Il mio obiettivo era quello di rendere omogenei tutti questi elementi diversi. C'è un elemento onirico nella sequenza, Jon e Dany si uniscono perché c'è una sorta di forza cosmica che li congiunge. Combinare la loro unione, i due personaggi 'storici' e Bran che entra nel passato per scoprire la verità rende questo momento mitico."

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Trono di Spade 7: Emilia Clarke e Kit...