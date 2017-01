I fratelli Coen scriveranno e dirigeranno la serie western "The Ballad of Buster Scruggs"

Una serie ispirata a Fargo non è stata sufficiente a far interessare i fratelli Coen al piccolo schermo, ma adesso vi sarebbe un progetto inedito che ha catturato la loro attenzione. A quanto pare i Coen si starebbero preparando a scrivere e dirigere una miniserie tv western intitolata The Ballad of Buster Scruggs.

I due cineasti collaboreranno con Annapurna TV per scrivere e dirigere un prodotto "troppo complicato per essere esaurito in un solo film". I dettagli del plot sono naturalmente top secret, ma sappiamo che "in esso si intrecceranno sei diverse storyline".

Resta da capire su quale network o piattaforma streaming finirà questo progetto.

