I Am Heath Ledger: il trailer del documentario sulla vita della star

Il 23 aprile verrà proiettato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival il documentario I am Heath Ledger, in cui si racconterà la vita della star australiana.

Il progetto verrà poi distribuito nelle sale il 3 maggio e andrà in onda su Spike TV nella serata di mercoledì 17 maggio.

Il film è stato diretto da Derik Murray e può contare sulle testimonianze e i ricordi di molti amici e colleghi di Heath, tra cui Ang Lee, Naomi Watts, Ben Mendelsohn e Matt Amato, molto legato all'attore e suo partner nel lavoro.

Proprio Amato, nel trailer, ricorda: "Voleva la fama e quando l'ha ottenuta non la desiderava più".

Tra le persone intervistate anche Kate, la sorella di Ledger.

La famiglia ha inoltre concesso molto materiale girato da Heath, che ha sempre desiderato fare il regista, e mai mostrato prima.

