House of Cards: Jessica Chastain propone Robin Wright come protagonista della serie!

Invece di reagire alle accuse rivolte a Kevin Spacey con la chiusura di House of Cards, Jessica Chastain crede che Netflix avrebbe fatto meglio a rendere Robin Wright la protagonista della serie. Attualmente la produzione dell'ultima stagione è sospesa, per dare tempo allo studio di analizzare la situazione attuale e ricevere eventuali comunicazioni da parte di cast e troupe.

Can #RobinWright just be the lead of @HouseofCards now? We're ready for it.