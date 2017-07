Homeland: la settima stagione sarà ambientata in Virginia

La serie Showtime Homeland ha superato l'enpasse causato dalla morte dell'amato Brody con una serie di location internazionali, ma ora sono gli Stati Uniti il fulcro delle nuove stagioni. La sesta stagione della serie a sfondo politico si è svolta a New York, mentre la settima stagione dello show si sposterà in Virginia.

Showtime ha confermato che la stagione si aprirà con il trasferimento di Carrie Mathison (Claire Danes) in Virginia, presumibilmente per seguire le vicende di Washington D.C. dopo la svolta della Presidente Keane (Elizabeth Marvel, anche lei confermata nel cast). Nella settima stagione rivedremo, inoltre, Mandy Patinkin e Linus Roache.

Lo showrunner Alex Gansa ha dichiarato: "Siamo eccitati all'idea di portare la produzione di Homeland nel grande stato della Virginia. Le sue città, le periferie e le persone forniranno un ricco sfondo per la nostra storia e noi ci auguriamo di fornire un piccolo, ma importante contributo all'economia locale".

Le riprese della settima stagione di Homeland prenderanno il via in autunno, con l'obiettivo di avere lo show pronto per la messa in onda a inizio 2018. La serie è stata rinnovata per un'ottava stagione che potrebbe essere anche l'ultima.

