Homeland: Alex Gansa vuole che l'ottava stagione sia l'ultima

Sappiamo che Homeland proseguirà ancora per un po' di tempo. Da poco è arrivata al notizia del rinnovo dello show per una settima e un'ottava stagione. Ottava stagione che potrebbe essere anche l'ultima, almeno secondo lo showrunner Alex Gansa, il quale pensa che per Carrie sia finalmente giunto il momento di tornare al lavoro come agente dell'Intelligence.

Nel corso di un'intervista rilasciata dopo la premiere della sesta stagione, Alex Gansa ha ammesso di aver dovuto alterare la storyline per rappresentare il clima politico attuale, ma adesso stiamo per arrivare alla fine di Homeland. La sesta stagione ha riportato Carrie a New York (per venire incontro alle richieste dell'attrice Claire Danes), ma a breve l'agente sarà costretta a ripartire per nuove destinazioni.

"Sto portando la storia verso una conclusione e, salvo eventi imprevisti nel mondo, ci auguriamo di tornare a esplorare nuovi angoli di mondo nelle ultime due stagioni e poi chiudere la storia. Speriamo di riportare Carrie alla CIA. Adesso è fuori da due stagioni e credo che sia il momento che torni a fare il suo lavoro".

Alex Gansa non se la sente, però, di impegnarsi già con una storyline precisa visto che l'intelligenze americana sta attraversando grandi cambiamenti: "Cosa accadrà? Cosa accadrà nel Medio Oriente? Cosa accadrà con l'accordo nucleare in Iran? Quali sono le relazioni degli USA con Putin? Queste sono le domande con cui Homeland se la dovrà vedere nelle prossime due stagioni perciò ci prenderemo del tempo prima di decidere la nuova storyline".

