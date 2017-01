Hellboy 3: Guillermo del Toro lancia un sondaggio "truccato" su Twitter

Dopo qualche mese di silenzio, si torna a parlare del fantomatico Hellboy 3, il sequel che tutti vogliono, ma che per ora non è stato realizzato.

Il regista Guillermo del Toro non sembra aver perso le speranze, perciò ha deciso di divertirsi lanciando su Twitter un sondaggio rivolto ai fan. I follower di del Toro hanno potuto esprimere il loro gradimento su un possibile arrivo del sequel scegliendo tra le seguenti risposte, "Yes" e "Hell, yes."

Informal poll (let's see how many votes we get in 24 hours) Hellboy III

The HELLBOY III is our chance to vote the right way in 2017! If 100k votes come in 24 hours I promise to have a sit down w Da Perl & Mignola