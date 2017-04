He-Man: il profilo Twitter di Skeletor è fuori controllo!

Valerio Di G.

Negli anni '80 il franchise di He-Man e i dominatori dell'universo era ovunque, debuttò nel 1981 con una serie di giocattoli della Mattel per poi divenire sempre più popolare fino alla famosissima serie animata. In seguito è stato anche prodotto un film live action intitolato I dominatori dell'universo con Dolph Lundgren. Tra i personaggi più iconici del brand si ricorda soprattutto il temibile villain Skeletor, oggi famoso anche per una serie di video e meme divertenti lanciati nel web. Nella serie, Skeletor, è il principale antagonista di He-Man e il suo obbiettivo è quello di conquistare il potere di Grayskull per poter controllare la terra di Eternia! Tra i marchi di fabbrica del personaggio spicca la sua risata stridula che riesce a terrorizzare i bambini, ma allo stesso tempo risulta abbastanza ridicola da essere esilarante.

Skeletor è diventato nel tempo un fan-favourite tanto da essere spesso spogliato del suo status di super-cattivo. Di recente è apparso su Twitter un profilo dedicato a difendere l'avversario di He-Man e rilanciare la sua popolarità. L'account @GrumpySkeletor posta in continuazione tweet divertenti come se fossero scritti dallo stesso pugno di Skeletor, ecco qualche esempio:

Well. This is awkward. pic.twitter.com/HFOITjgYQx — Prince Adam (@GrumpySkeletor) 19 agosto 2015

Busy day shooting my 2016 calendar. pic.twitter.com/e3YF96P5sj — Prince Adam (@GrumpySkeletor) 16 novembre 2015

This is not normal. pic.twitter.com/CRrTaHkjFD — Prince Adam (@GrumpySkeletor) 30 gennaio 2016

And it's me that gets labelled the bad guy. pic.twitter.com/LqGLri5MLz — Prince Adam (@GrumpySkeletor) 13 gennaio 2016

I never quite know what to do with my arms when I'm having my photo taken. pic.twitter.com/7e3Cvbw48Q — Prince Adam (@GrumpySkeletor) 7 agosto 2015

La serie d'animazione He-Man e i Dominatori dell'Universo è attualmente su Netflix!

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News He-Man: il profilo Twitter di Skeletor è fuori...