Hayao Miyazaki torna alla regia con un nuovo film?

Nel 2013 Hayao Miyazaki ha annunciato che si sarebbe ritirato dal mondo del cinema, pur continuando a essere coinvolto con lo Studio Ghibli.

Negli ultimi anni il maestro dell'animazione si è poi impegnato nell'apprendere le nuove tecnologie e ha realizzato un cortometraggio intitolato Kemushi no Boro. Alcuni mesi fa alcune indiscrezioni apparse online parlavano quindi di un suo rinnovato interesse grazie a un potenziale progetto i cui dettagli sono ancora avvolti dal mistero.

Miyazaki sembra ora aver definitivamente ritrovato il suo desiderio di lavorare come regista: Toshio Suzuki, nelle interviste pre-Oscar per promuovere La tartaruga rossa, sembra infatti aver confermato che il filmmaker sia attualmente impegnato nella realizzazione di una nuova opera. Suzuki ha infatti dichiarato che sarà il produttore del film inedito, attualmente nelle prime fasi di preparazioni.

L'idea dovrebbe essere quella di far arrivare nelle sale il progetto prima dei Giochi Olimpici che si svolgeranno a Tokyo nel 2020.

Toshio Suzuki confirms at the Academy that Miyazaki is definitely un-retired. And Suzuki is producing his next feature. — Cartoon Brew (@cartoonbrew) February 24, 2017

BREAKING: Studio Ghibli producer Toshio Suzuki confirms that Hayao Miyazaki is currently working on his next feature length film — Chuck D. (@WolfgangChuckD) February 24, 2017

