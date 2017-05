Harry Potter: J.K. Rowling si scusa per la morte di un personaggio scatenando le reazioni dei fan

Nel 2015 J.K. Rowling ha inaugurato una curiosa tradizione scusandosi per la morte di un personaggio della saga di Harry Potter che ha rattristato i fan. Nel 2015 le scuse si sono concentrate sulla morte di Fred Weasley, uno dei gemelli Weasley fino a quel momento inseparabili. L'anno scorso la scrittrice inglese si è scusata per aver eliminato Remus Lupin, il lupo mannaro professore di Difesa contro le Arti Oscure alleato e amico di Harry Potter. Entrambi i decessi sono stati tragici, ma necessari per veicolare il concetto di vittoria attraverso il sacrificio personale. Le scuse per aver fatto queste scelte drastiche erano contenute in due tweet in cui si magnificavano le qualità dei personaggi in questione ricordando quanto sarebbero mancati.

Le scuse di quest'anno, però, sono risultate più controverse del previsto dal momento che J.K. Rowling si è scusata per la morte di Severus Piton.

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover* — J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 maggio 2017

J.K. Rowling è ben consapevole di dividere i fan scusandosi per la morte di Piton. C'è chi lo considera un villain divenuto poi tragico eroe, chi lo vede come un tirannico molestatore di ragazzini. Così, nonostante la preghiera della scrittrice di evitare il flame selvaggio, gli appassionati seguaci della saga di Harry Potter sono intervenuti in massa sui social per esprimere il proprio punto di vista.

@jk_rowling It made sense for the story. We love him so much... pic.twitter.com/WrYizZ9M54 — Nick (@NickEllis) 2 maggio 2017

@kimcarlton_ @NickEllis @halseysreid @jk_rowling Also physically and verbally abused like more than half his students and traumatized both Neville and Hermione & was a literally Death Eater — Kai Bishop (@KaiInMotion) 2 maggio 2017

@jk_rowling yeah but why'd you kill all the hufflepuffs though? Justice for hufflepuffs — Calum McSwiggan (@CalumMcSwiggan) 2 maggio 2017

